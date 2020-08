San Rocco al Porto, gli ex di Auchan: "Col Covid eravamo eroi, ora esuberi da eliminare" (Di domenica 30 agosto 2020) San Rocco al Porto, Lodi,, 30 agosto 2020 - Da « eroi dei supermercati in prima linea con il Covid 19» a «esuberi» da eliminare. A San Rocco al Porto il cambio di reputazione è stato un attimo. Perché,... Leggi su ilgiorno

San Rocco al Porto (Lodi), 30 agosto 2020 - Da «eroi dei supermercati in prima linea con il Covid 19» a «esuberi» da eliminare. A San Rocco al porto il cambio di reputazione è stato un attimo. Perché, ...