Samanta Togni fa il tampone dopo la vacanza a Parigi, per lei è il quinto (Di domenica 30 agosto 2020) dopo una romantica vacanza a Parigi Samanta Togni ha subito fatto il tampone e con i suoi follower ha atteso con apprensione il risultato per sapere se di un eventuale contagio da coronavirus. tampone negativo per la ballerina che si sta preparando ad affiancare Giancarlo Magalli ne I Fatti Vostri. Ovviamente in vacanza in Francia era con suo marito Mario Russo ma per Samanta Togni questo non era il primo test, non ha atteso che altri vip fossero contagiati. L’ex maestra di Ballando con le Stelle continua a viaggiare, soprattutto per il lavoro del marito, quello appena fatto era il quinto tampone, non si può dire che non sia scrupolosa. Se sono tutti risultati negativi ... Leggi su ultimenotizieflash

Fino a pochissimo tempo fa, sulla carta d’identità di Samanta Togni, sotto la voce ‘professione’, si sarebbe potuto leggere soltanto ‘ballerina’. Non che fosse cosa da poco, dato che il suo talento l’ ...

