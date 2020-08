Salvini perde il senso della misura: 14 migranti diventano 'assedio della Sardegna' (Di domenica 30 agosto 2020) Un'isola messa in ginocchio dal Covid da turisti irresponsabili con la collaborazione di molti gestori di locali, ora secondo Salvini è diventata una specie di Lampedusa. I sondaggi della Lega ... Leggi su globalist

Satryland59 : RT @globalistIT: - PPIHAD : @MPenikas @diodemonio1 Salvini gioca ...... comunque vada dirà che ha vinto.....perde sicuramente chi non ha vision… - globalistIT : - PsiBologna : @lorepregliasco @sole24ore Il PD nelle regioni 'rosse' ha portato al governo gli ex DC che prima erano all'opposizi… - EfraimIskandar : @Leonard29937724 @borghi_claudio @SaraSgarbo È il metodo Salvini. Borghi è uno dei suoi scudieri... Per un po' di v… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini perde Salvini perde il senso della misura: 14 migranti diventano "assedio della Sardegna" Globalist.it Salvini perde il senso della misura: 14 migranti diventano "assedio della Sardegna"

Un'isola messa in ginocchio dal Covid da turisti irresponsabili con la collaborazione di molti gestori di locali, ora secondo Salvini è diventata una specie di Lampedusa. I sondaggi della Lega preoccu ...

Mangialardi: «Salvini oscura Acquaroli»

Rimanendo in tema di regionali e sempre a Civitanova, continua il botta e risposta tra il sindaco e candidato con Forza Italia Fabrizio Ciarapica e il capogruppo uscente dei dem in Regione in corsa pe ...

Un'isola messa in ginocchio dal Covid da turisti irresponsabili con la collaborazione di molti gestori di locali, ora secondo Salvini è diventata una specie di Lampedusa. I sondaggi della Lega preoccu ...Rimanendo in tema di regionali e sempre a Civitanova, continua il botta e risposta tra il sindaco e candidato con Forza Italia Fabrizio Ciarapica e il capogruppo uscente dei dem in Regione in corsa pe ...