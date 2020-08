Salerno, Teatro Verdi: domani il gran finale con arie d’opera e musica napoletana (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Lo spettacolo “Le più belle aria d’opera e la magia della canzone napoletana” conclude la rassegna Tra le Stelle sotto le Stelle. L’appuntamento è per domani sera lunedì 31 agosto alle ore 21.00 presso il Quadriportico del Duomo con il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno. Dirige Lucrezia Benevento. Al pianoforte Maurizio Iaccarino. La manifestazione che si è svolta nei mesi di Luglio ed Agosto tra l’Arena del Mare ed il Duomo di Salerno ha permesso di proporre al pubblico alcuni degli spettacoli del cartellone del Teatro Municipale Giuseppe Verdi che non si erano potuti svolgere a causa del Covid-19. “Ci muove la passione – ... Leggi su anteprima24

Secondo e penultimo appuntamento per il Teatro Arbostella di Salerno nel ricco cartellone dell'Arena del Mare, location prescelta dal Comune di Salerno per far ripartire il mondo dello spettacolo dopo