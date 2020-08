Sabrina Salerno in bikini: costume troppo piccolo, seno troppo grande. La foto a figura intera è da cortocircuito | Guarda (Di domenica 30 agosto 2020) Sembra impossibile, ma c'è chi critica Sabrina Salerno per le sue foto su Instagram. A 52 anni, la storica cantante di Boys e Siamo donne, popstar di culto della musica italiana tra anni 80 e 90, conquista (quasi) tutti grazie alla sua fisicità ancora prorompente, un fisico da ragazzina e soprattutto una testa pensante: personaggio mai banale, al di là delle etichette da pin-up affibbiatele nel momento di massimo successo, l'artista ligure abbina nei suoi post sensualità, ironia e riflessioni un po' più profonde del livello medio dei social italiani. E così l'ultimo post vuole essere una bella risposta agli hater: "Ho un carattere solare e positivo, posso accogliere consigli, suggerimenti o critiche con molta serenità, fatico a comprendere volgarità, ... Leggi su liberoquotidiano

Ilpessimo75 : @FBiasin Ciao Fabrizio, volevo chiederti come mai Sabrina Salerno non ha arrecato danni alla tua vista. Io ho 3 gradi per occhio. Grazie - Solitudinario : RT @PBurattini: Visto ora. Mascherina appesa allo specchietto retrovisore che ciondola con il santino di Sabrina Salerno in maglietta peren… - gentium99 : @FBiasin per Sabrina non ha nessun dubbio,è da Salerno. Che domanda è questo? - WTruniger : @FBiasin Mah... Sabrina Salerno ha sempre un suo perché. - Dejansan : @AndreaInterNews @FBiasin La Salernitana è già la squadra di Sabrina Salerno, si chiama Salernitana per quello... -