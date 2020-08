S. Williams-Ahn in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Serena Williams tenterà una nuova scalata verso l’ennesimo successo Slam, a partire dall’esordio contro Kristie Ahn, valido appunto per il primo turno degli Us Open 2020. Il match andrà in scena martedì 1 settembre, come secondo incontro sul campo Arthur Ashe Stadium, dalle ore 18.00 italiane (dopo Murray-Nishioka). La disputa verrà trasmessa dall’emittente televisiva Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn), la quale proporrà inoltre un live steaming attraverso la piattaforma Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul testa a testa fra le giocatrici statunitensi. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Williams Ahn S. WILLIAMS-AHN IN TV: data, orario, canale e diretta streaming US OPEN 2020 Sportface.it US Open 2020, programma martedì 1 settembre: orari, tv, streaming, ordine di gioco

L’organizzazione degli US Open 2020 ha rilasciato anche il programma completo del secondo giorno di gara, ancora una volta riservato ai primi turni, questa volta della parte bassa dei tabelloni maschi ...

Tennis, US Open 2020: il tabellone delle favorite. Quanti pericoli per Sofia Kenin, per Williams cammino insidioso

Lunedì si apre lo US Open 2020, il primo Slam post pandemia. Nel tabellone femminile la testa di serie numero uno è la ceca Karolina Pliskova, che inizierà il suo cammino con l’ucraina Anhelina Kalini ...

L’organizzazione degli US Open 2020 ha rilasciato anche il programma completo del secondo giorno di gara, ancora una volta riservato ai primi turni, questa volta della parte bassa dei tabelloni maschi ...Lunedì si apre lo US Open 2020, il primo Slam post pandemia. Nel tabellone femminile la testa di serie numero uno è la ceca Karolina Pliskova, che inizierà il suo cammino con l’ucraina Anhelina Kalini ...