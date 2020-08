Rugby League Femminile 2020: gare cancellate per il Covid-19 (Di domenica 30 agosto 2020) Sono state annullate le gare della Super League Femminile e della Challenge Cup 2020. A causa della pandemia da Covid-19, nel mese di marzo era stata sospesa la Super League senza che fosse stato possibile giocare almeno una partita. Arriva ora la notizia che la Rugby Football League avrebbe confermato che non verranno giocate partite in alcun tipo di competizione. Lo stesso organo di governo ha programmato sessioni di allenamento sia per la squadra Femminile inglese sia per gli England Knights che si svolgeranno nei mesi di settembre ed ottobre in previsione dell’inizio della stagione agonistica in arrivo e della Wolrd Cup. I top teams della lega Femminile si alleneranno per disputare incontri amichevoli che ... Leggi su sport.periodicodaily

Un ex Zebre nella Major League Rugby. È il caso del secondo Apisai Tauyavuca delle Fiji, che vestirà la maglia degli Houston Sabercats nella stagione 2021. Per l'isolano, parte della rosa multicolore ...

LIVORNO Sono state le Zebre Rugby Club, nella serata di venerdì 21 agosto, ad aggiudicarsi la prima partita di rugby giocata in Italia dopo il lockdown: allo stadio 'Monigo' di Treviso, la rappresenta ...

