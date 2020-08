Romito: “Meret mi ha dato la sua maglietta, mi ha stretto la mano e ha detto: ‘Sei un grande portiere'” (Di domenica 30 agosto 2020) Calciomercato.com ha intervistato il portiere del Castel di Sangro, Gabriel Romito. Dopo la partita contro il Napoli, quando ha parato un rigore a Younes e un gol quasi fatto a Milik, è diventato un eroe. “Qui il calcio si vive in un modo non professionistico. Noi giochiamo per passione, per portare avanti un progetto e non abbandonare il sogno del calcio. Tutti ci chiedono come mai non proviamo a fare calciomercato prendendo qualcuno di forte. Ma siamo amici, viviamo questa passione tra noi dando tutto per provare a fare dei numeri in campionato. Questo è lo spirito di Castel di Sangro e sarà sempre così”. Romito ha raccontato che il portiere del Napoli, Meret, si è complimentato con lui. “Ho stretto la mano a tutti, ... Leggi su ilnapolista

