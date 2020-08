Roma, i tifosi a Friedkin: “Il nostro stemma il trofeo più bello” (FOTO) (Di domenica 30 agosto 2020) I tifosi della Roma tornano a farsi sentire nei confronti della nuova proprietà di Dan Friedkin. E’ infatti apparso uno striscione, a firma “Gruppo Roma”, sulla cornice di Via Piccolomini a due passi da San Pietro. La volontà del tifo organizzato giallorosso è quella di riottenere il vecchio stemma, una battaglia che va avanti da mesi e che sul web ha anche raggiunto le 12mila firma su una petizione ad hoc. “Mr. Friedkin vinciamo il trofeo più bello, il nostro stemma” recita lo striscione, con la nuova proprietà che presto dovrà prendere posizione anche su questo argomento. Lo striscione comparso a Roma 🌹🌻🌹🌻• ... Leggi su sportface

