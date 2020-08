Roma, completati gli scavi delle gallerie per la metro C tra i Fori Imperiali e Piazza Venezia (Di domenica 30 agosto 2020) 'Abbiamo completato gli scavi delle nuove gallerie della metro C dai Fori Imperiali a Piazza Venezia, dove sorgerà la futura stazione-museo'. Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. 'Un ... Leggi su leggo

MarcoAcco68 : RT @NelloAng: Completati gli scavi delle nuove gallerie della #metro c dai Fori imperiali a Piazza Venezia per la futura stazione-museo del… - Walter00365070 : RT @GarauSilvana: La verita' nessuno la puo' seppellire. A #Roma con #VirginiaRaggi si sta facendo cio' che non e' stato fatto in 40 anni??… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, completati gli scavi delle gallerie per la metro C tra i Fori Imperiali e Piazza Venezia - Gb13Giovanna : RT @GarauSilvana: La verita' nessuno la puo' seppellire. A #Roma con #VirginiaRaggi si sta facendo cio' che non e' stato fatto in 40 anni??… - leggoit : Roma, completati gli scavi delle gallerie per la metro C tra i Fori Imperiali e Piazza Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Roma completati Roma, completati gli scavi delle gallerie per la metro C tra i Fori Imperiali e Piazza Venezia Leggo.it Roma, completati gli scavi delle gallerie per la metro C tra i Fori Imperiali e Piazza Venezia

«Abbiamo completato gli scavi delle nuove gallerie della metro C dai Fori imperiali a Piazza Venezia, dove sorgerà la futura stazione-museo». Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Un al ...

Danneggia i pali per il distanziamento anti-coronavirus in metro e aggredisce vigilante: arrestato

Alla stazione della Metro A a Termini un uomo ha danneggiato diversi paletti per il distanziamento sociale e ha aggredito un vigilante. È successo alle 17 di ieri, sabato 29 agosto. L'uomo, un 44enne ...

«Abbiamo completato gli scavi delle nuove gallerie della metro C dai Fori imperiali a Piazza Venezia, dove sorgerà la futura stazione-museo». Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Un al ...Alla stazione della Metro A a Termini un uomo ha danneggiato diversi paletti per il distanziamento sociale e ha aggredito un vigilante. È successo alle 17 di ieri, sabato 29 agosto. L'uomo, un 44enne ...