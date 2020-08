Rogo nel palermitano, a lavoro Vigili del fuoco e Canadair – Il video (Di domenica 30 agosto 2020) Undici squadre di Vigili del fuoco e tre Canadair sono ancora a lavoro per spegnere le fiamme dell’incendio che, dalle 21 di ieri sera 29 agosto, sta lentamente travolgendo la zona boschiva a ridosso della parte alta del comune di Altofonte (Palermo). A scopo precauzionale sono state evacuate centinaia di persone dalle abitazioni minacciate dalle fiamme. In tutta Italia anche oggi, 30 agosto, gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra e dai velivoli regionali. Sono 37 le richieste di supporto aereo ricevute dal Centro ... Leggi su open.online

