Rogo doloso nel Palermitano, evacuati 400 abitanti (Di domenica 30 agosto 2020) ANSA, - PALERMO, 30 AGO - Dalle 6 di questa mattina sono entrati in azione due Canadair e due elicotteri per spegnere il Rogo doloso che si è sviluppato nella serata di ieri ad Altofonte, sulle ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Rogo doloso

Dalle 6 di questa mattina sono entrati in azione due Canadair e due elicotteri per spegnere il rogo che si è sviluppato nella serata di ieri ad Altofonte, sulle colline alle porte di Palermo ...Incendio Altofonte, paura nella notte a Palermo: “Situazione gravissima”, centinaia di persone in fuga dalle case. Le ultime notizie. Incendio Altofonte (Gds) Paura nella notte a Palermo per l’incendi ...