Robert Pattinson, i suoi film migliori e dove vederli (Di domenica 30 agosto 2020) Robert Pattinson in aumento esponenziale: mentre di lui si parla da una settimana, principalmente dopo che il primo trailer di The Batman ne ha dato una sostanziale anticipazione di cosa possiamo aspettarci dalla sua versione di Bruce Wayne, è intanto uscito in sala Tenet, nuovo film di Christopher Nolan in cui l'attore è co-protagonista. Tra l'altro, a proposito di cinema, all'inizio di agosto è uscito anche un altro titolo sci-fi di cui è interprete principale, questa volta come astronauta di High Life – in sala dal 6 agosto, è ancora nelle programmazione di alcune sale. Oltre a presidiare il grande schermo (presente con Tenet e High Life, dunque) e futuro (The Batman, se ne parla nel 2021), Robert Pattinson sarà a breve anche sul piccolo, in ... Leggi su gqitalia

