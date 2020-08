Ritiro Napoli, sospetto caso di Covid tra i giornalisti (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel di Sangro (Aq) – Sale l’apprensione a Castel di Sangro dove nelle ultime ore sarebbe risultato positivo al Covid un giornalista che seguiva il Ritiro del Napoli in Abruzzo. Al Ritiro azzurro un gruppo, di uno dei principali organi di stampa, è stato sottoposto a tampone per la vicinanza a dei contatti col focolaio della Sardegna. I giornalisti sono al momento in isolamento presso un B&B della cittadina. Sul caso è intervenuto anche il primo cittadino, Angelo Caruso. “Fatto i tamponi, aspettiamo – ha spiegato il sindaco di Castel di Sangro a il Napolista -. Stamattina abbiamo fatto dei tamponi a un gruppo di lavoro di giornalisti. Aspettiamo stasera o domani per i ... Leggi su anteprima24

