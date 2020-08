Riprendono gli scavi a Villa Augustea: attesi archeologi giapponesi (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – Riprendono gli scavi alla Villa Augustea di Somma Vesuviana. archeologi napoletani e giapponesi lavoreranno sinergicamente sulla parte est degli scavi della Villa Augustea riportando alla luce la storia, ancora nascosta, nel sito in grado d raccontarci la vita degli antichi dopo l’eruzione di Pompei. “Si inizierà a scavare un lato che non era ancora stato scavato. Nel giro di qualche settimana riprenderanno gli scavi archeologici presso la Villa Augustea nel napoletano. Arriveranno ovviamente gli archeologi dell’Università di Tokyo e la notizia è confermata. A ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Riprendono gli Riprendono gli scavi alla Villa Augustea di Somma Vesuviana Video Sardegna Reporter Italia, ripartono i lavori post lockdown: Coverciano nella bolla, si attendono i test

Messi non va in ritiro, ma dove va? E se nascesse accoppiata CR7-Messi?

Messi non va in ritiro, ma dove va? Dove andrà a giocare, tutti si chiedono? Tanti gli indizi che danno strade diverse, ma riassumibili, in fondo, in due o tre principali. Facciamo ordine. Messi-Barce ...

Messi non va in ritiro, ma dove va? Dove andrà a giocare, tutti si chiedono? Tanti gli indizi che danno strade diverse, ma riassumibili, in fondo, in due o tre principali. Facciamo ordine. Messi-Barce ...