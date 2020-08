Rifiuti tossici sotterrati nel Cilento, l'ordine arrivò dall'Asl: spuntano nuovi dettagli (Di domenica 30 agosto 2020) Rifiuti tossici nel Cilento, Costa: 'Ho incontrato Ricci, le indagini proseguono' 28 agosto 2020 Dopo le parole del ministro Costa sui Rifiuti tossici interrati nelle campagna di Salento , piccolo ... Leggi su salernotoday

“Il fuoco causato dal caldo non esiste, di mezzo c’è sempre l’azione dell’uomo”. A parlare è un Vigile del Fuoco uno di quelli che ieri ha fatto parte degli equipaggi giunti per spegnere uno degli inc ...Un insediamento abusivo dove gli occupanti erano soliti accendere fuochi e abbandonare rifiuti di ogni genere. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tor Carbone, diretto da Mo ...