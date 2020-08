Regionali, Renzi: “Chi vuol battere i sovranisti in centrodestra vota Italia Viva” (Di domenica 30 agosto 2020) ROMA – “Io capisco che una parte del centrodestra voti per noi in Toscana, perche’ ci sono problemi seri. Ad esempio il Mes: la Toscana chiede 2 miliardi e 100 milioni per la sanita’, con i programmi gia’ pronti. Giani dice si’ al Mes. Anche il centrodestra moderato, Forza Italia, dice si’. La Lega dice no, la Ceccardi in Parlamento Europeo siede accanto alla Le Pen, alla destra piu’ destra che ci sia. La Toscana ha bisogno di battere i sovranisti“. Lo ha detto Matteo Renzi a Marina di Carrara, presentando le liste di Italia Viva per le prossime regionali in Toscana. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Regionali, Renzi: “Chi vuol battere i sovranisti in centrodestra vota Italia Viva” Maltempo, a Marina di Massa morte due bambine per la caduta di un albero Maxi sbarco di migranti a Lampedusa. Il sindaco: “Ora basta, sciopero generale” VIDEO | Fiamme nel palermitano, evacuate 400 persone. Brucia anche la Riserva dello Zingaro Liliana Segre ai giovani: “In questo momento d’incertezza, tocca a voi” #HannostateleIndie, la discoteca di Cervia lancia t-shirt anti accuse Leggi su dire

