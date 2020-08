Referendum, Di Maio: “Tagliando i parlamentari si può avere una nuova legge elettorale e si possono ridurre gli stipendi di tutti i politici” (Di domenica 30 agosto 2020) “‘Se passasse il No nulla verrebbe più cambiato, solo con il SÌ ci resta la speranza’. Ad affermarlo non è un esponente del MoVimento, ma la costituzionalista Lorenza Carlassare. E ha perfettamente ragione. Solo votando SÌ al Referendum per la riduzione di 345 parlamentari, riusciremo poi a tagliare anche gli stipendi di tutti gli altri politici. Solo votando SÌ il 20 e il 21 settembre riusciremo a cambiare l’Italia, ad avere una nuova legge elettorale e a normalizzare il nostro Paese”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Oggi – aggiunge – abbiamo il più alto numero di parlamentari eletti di tutta ... Leggi su lanotiziagiornale

