Reddito di 1.200 euro al mese incondizionato, 1 milione di candidati in tre giorni per il progetto pilota tedesco finanziato da privati (Di domenica 30 agosto 2020) L’obiettivo era di raccogliere un milione di candidature in tre mesi, ma sono bastati tre giorni. Si presenta già come un successo il progetto di ricerca, lanciato in Germania, sugli effetti del Reddito di base incondizionato. Promosso dall’istituto di ricerca Diw Berlin, e finanziato da privati, offrirà a 120 persone selezionate casualmente – tra il milione che ha fatto domanda – una somma di 1.200 euro al mese per tre anni. Le sperimentazioni portate avanti finora mostrano che il Reddito di base incondizionato ha effetti positivi e non ha controindicazioni. Secondo gli esperti la sua forza, rispetto ai programmi di welfare mirati, è ... Leggi su ilfattoquotidiano

