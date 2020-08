Rangnick si autocandida: “Roma? Club di tradizione, interessante la nuova proprietà”. E su Ibra e il Milan… (Di domenica 30 agosto 2020) L’ex capo dell’area tecnica del mondo Red Bull, Ralf Rangnick, si è raccontato in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’. Il tedesco è tornato sulla mancata chiusura con il Milan: “Sono un trainager. Trainer, allenatore, ma anche manager. Risultato sportivo ed economico fanno parte dello stesso progetto e un head coach dà il meglio di sé quando sceglie i calciatori adatti al suo gioco e non subisce decisioni altrui. Perché non ho chiuso con il Milan? Una risposta semplice può essere: c’è stato il Covid. Ero stato contattato a fine ottobre, quando il Milan era quattordicesimo a 3 punti dalla retrocessione. Mi ha colpito la conoscenza che avevano del mio lavoro passato. Poi Pioli ha vinto 9 partite e ne ha pareggiate 3, così la faccenda è terminata. Eravamo ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Rangnick si autocandida: “#Roma? Club di tradizione, interessante la nuova proprietà”. E su #Ibra e il #Milan… - -

Ultime Notizie dalla rete : Rangnick autocandida Rangnick si autocandida: “Roma? Club di tradizione, interessante la nuova proprietà”. E su Ib ... CalcioWeb