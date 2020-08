Rangnick: «Contattato dal Milan a fine ottobre. Atalanta? Lavoro eccezionale» (Di domenica 30 agosto 2020) Ralf Rangnick, dirigente e allenatore accostato al Milan a più riprese, è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera Ralf Rangnick, dirigente e allenatore accostato al Milan a più riprese, è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera. Ecco le sue parole: «Il mio progetto non è andato bene al Milan? Una risposta semplice può essere: c’è stato il Covid. Ero stato Contattato a fine ottobre, quando il Milan era quattordicesimo a 3 punti dalla retrocessione. Eravamo d’accordo sul fatto che cambiare, a quel punto, non sarebbe stato saggio nell’immediato». MERCATO – «Tra Hoffenheim, Salisburgo e Lipsia la crescita di valore dei giocatori ... Leggi su calcionews24

