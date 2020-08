Rai - Candreva scaricato dall'Inter: il club interessato non è il Napoli (Di domenica 30 agosto 2020) Diversi i calciatori in uscita dall'Inter, come riporta alla 'DS Estate' il giornalista Rai, Ciro Venerato, e tra questi c'è Antonio Candreva. Leggi su tuttonapoli

Diversi i calciatori in uscita dall'Inter, come riporta alla 'DS Estate' il giornalista Rai, Ciro Venerato, e tra questi c'è Antonio Candreva. Sull'esterno nerazzurro ci sono valutazioni in corso ...

Il Siviglia non sbaglia, 3-2 all’Inter

Il Siviglia batte in finale l'Inter 3-2 e vince la sua sesta Europa League. La squadra andalusa non ha mai perso una finale di questa competizione ed è la squadra europea che si è aggiudicata la coppa ...

