Programmi TV di stasera, domenica 30 agosto 2020. Su Rai1 Sergio Castellitto in «Il Sindaco Pescatore» (Di domenica 30 agosto 2020) Il Sindaco Pescatore Rai1, ore 21.35: Il Sindaco Pescatore - Replica Film Tv di Maurizio Zaccaro del 2016, con Sergio Castellitto, Renato Carpentieri, Andrea Di Maria. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Il 5 settembre 2010 sette colpi di pistola pongono fine alla vita di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. Circa dodici anni prima Angelo, ancora solo Pescatore, nauseato dal degrado e dall’incuria in cui il suo paese ed il suo mare stavano sprofondando, aveva deciso di impegnarsi in prima persona. Studiando durante le lunghe notti passate in mare, sacrificando il poco tempo libero concesso da un lavoro massacrante, aveva deciso di candidarsi a Sindaco. La sua semplicità, ... Leggi su davidemaggio

zazoomblog : Stasera in TV 30 agosto: Film e programmi - #Stasera #agosto: #programmi - zazoomblog : Stasera in TV 30 Agosto Film e Programmi - #Stasera #Agosto #Programmi - ItalianFluffer : RT @CinguettaTV: COSA GUARDATE STASERA? #giannimorandi #liveinarena #unavita #festivalbar #festivalbar2000 #axl #Mediaset Vi ricordo che… - CinguettaTV : COSA GUARDATE STASERA? #giannimorandi #liveinarena #unavita #festivalbar #festivalbar2000 #axl #Mediaset Vi ricor… -