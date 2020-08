PRIMA PAGINA - Gazzetta spinge Milik alla Roma: "Pirlo chiama Dzeko" (Di domenica 30 agosto 2020) A Torino la ricerca del centravanti che possa affiancare Cristiano Ronaldo va avanti. "Pirlo chiama Dzeko", titola La Gazzetta dello Sport in taglio alto, aggiornando sulle ultime legate all'affare Edin Dzeko. Leggi su tuttonapoli

marcocappato : 'Vaccino entro l'anno' titola in prima pagina la Stampa con un'intervista alla Commissaria europea Kyriakides. Nel… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA Salvini smentito: sono #migranti solo 4 infetti su 1000 Continua su - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi BOOM BOOM MILAN Tutte le notizie - giornali_it : La #PrimaPagina de #LaGazzettaDelloSport è ora disponibile su @giornali_it assieme a molti altri… - 55_Babi : @OverlookHotel71 @CatoneIlC3nsore @danoris2110 Esattamente come le testate giornalistiche , carta stampata e tv che… -

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA

AreaNapoli.it

Era il 2008 quando sulla prima pagina del Peuple Valdôtain apparve un articolo, firmato da lui e che nessuno in Avenue des Maquisards ha mai dimenticato, in cui si chiedeva un passo indietro. Anche in ...Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania di oggi Domenica 30 Agosto ...