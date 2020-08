Previsioni Meteo Lunedì 31 agosto 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Una saccatura depressionaria continua ad interessare l’Italia, ma sulla regione in seguito al passaggio del fronte, affluirà aria più secca e fresca in quota, mentre nei bassi strati la presenza di aria umida e di moderate correnti sud-occidentali, potrebbe ancora mantenere moderata instabilità.Lunedì pomeriggio la depressione si porterà sull’Alto Adriatico, ma negli strati medio-bassi, inizieranno ad affluire a partire dalle Alpi, correnti settentrionali progressivamente più secche. Previsioni Meteo:Lunedì 31: nel pomeriggio saranno probabili piogge sparse, in genere moderate, più abbondanti sulla fascia costiera. Martedì variabilità con qualche pioggia al pomeriggio. Leggi su udine20

Agenzia_Ansa : Ecco le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - ilbassanese : Previsioni meteo per lunedì 31 agosto - astigov : Calo delle temperature con ancora qualche pioggia o temporale occasionale | Previsioni meteo 31 agosto 2020… - angioletta83 : Mi pare di capire che le previsioni meteo non c’hanno azzeccato neanche stavolta. - AgtAlesii : RT @SkyTG24: Meteo, le previsioni di lunedì 31 agosto -