Pres. Federazione albanese assicura: "Hysaj resterà al Napoli e rinnoverà il contratto" (Di domenica 30 agosto 2020) Arman Duka, Presidente della Federazione albanese e membro del board UEFA, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Noi il 4 settembre giocheremo la prima partita di Nations League. Leggi su tuttonapoli

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha parlato da Castel di Sangro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo aperto gli stadi in anticipo per la prima volta in assoluto, per poter ...Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato all'agenzia britannica Reuters del Fair Play Finanziario: "Dal momento che distribuiamo quasi il 90% di tutti i soldi alle federazioni e ai club ...