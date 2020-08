Portland, ucciso sostenitore di Trump. Black lives matter esultano: “Era un fascista” (Video) (Di domenica 30 agosto 2020) Roma, 30 ago – “Non sono triste, un fottuto fascista è morto stanotte”, urla al megafono una manifestante afroamericana. E intorno a lei si levano risate e grida di approvazione. Un capannello Black lives matter che esulta così, per l’uccisione di un sostenitore di Donald Trump. Un Video, decisamente scioccante, che è diventato virale su Twitter lasciando attoniti gli utenti. La gran parte dei media internazionali stanno ignorando queste immagini e si limitano a riportare la notizia di un morto durante gli scontri a Portland tra manifestanti Blm e supporter del presidente repubblicano. Come segnalato però da OregonLive e dall’Associated Press, nella città dell’Oregon epicentro delle proteste Blm, ... Leggi su ilprimatonazionale

Corriere : Portland, supporter di Donald Trump ucciso per strada con due colpi di pistola | Il video - Corriere : Portland, supporter di Donald Trump ucciso per strada con due colpi di pistola | Il video - Caio45566279 : RT @CesareSacchetti: Un sostenitore di Trump è stato ucciso a Portland. Un membro di Black Lives Matter gli ha sparato. Nessuno si è ingino… - cpetacci : RT @CesareSacchetti: Un sostenitore di Trump è stato ucciso a Portland. Un membro di Black Lives Matter gli ha sparato. Nessuno si è ingino… - giornalettismo : La dinamica dei fatti di #Portland non è ancora stata chiarita, ma #Trump non ha esitato a indicare nei #Democrats… -