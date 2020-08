Politici col bonus 600 euro, Tridico risponde alla Camera ma continua a prendere tempo. Serracchiani: “Audiremo il Garante privacy” (Di domenica 30 agosto 2020) Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico fa ancora melina sui nomi dei cinque deputati – tre dei quali si sono “autodenunciati” – e decine di Politici locali hanno chiesto il bonus 600 euro per le partite Iva. Nella risposta “interlocutoria” inviata il 29 agosto alla presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, che su invito di Tridico aveva fatto “richiesta formale” di conoscere i nominativi, l’economista ha infatti ancora una volta tirato in ballo il Garante della Privacy. Rinviando la risposta “all’esito delle determinazioni che verranno assunte dall’Authority”. Tanto che la Serracchiani intende ora chiamare ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Politici col Politici col bonus 600 euro, Tridico risponde alla Camera ma continua a prendere tempo Il Fatto Quotidiano "Mussolini e la filosofia" di Scianca, il viaggio da Marx a Nietzsche del Fascismo

Il 3 settembre per Altaforte Edizioni uscirà il libro 'Mussolini e la filosofia' scritto da Adriano Scianca, giornalista de La Verità, già collaboratore di Libero e Il Foglio, autore tra l'altro di ti ...

L’ex ultras ‘Palummella’ non è più candidato con Caldoro: “Non posso stare dove c’è Salvini”

“Mi sono ritirato dalle elezioni regionali. Ringrazio Berlusconi, Tajani e l'ex attaccante del Napoli Beppe Incocciati, per la candidatura in Forza Italia, tutte persone che stimo. Ma probabilmente mi ...

Il 3 settembre per Altaforte Edizioni uscirà il libro 'Mussolini e la filosofia' scritto da Adriano Scianca, giornalista de La Verità, già collaboratore di Libero e Il Foglio, autore tra l'altro di ti ...“Mi sono ritirato dalle elezioni regionali. Ringrazio Berlusconi, Tajani e l'ex attaccante del Napoli Beppe Incocciati, per la candidatura in Forza Italia, tutte persone che stimo. Ma probabilmente mi ...