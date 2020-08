Playoff NBA – Bucks, George Hill ‘diserta’ l’inno: “ero in bagno!” [VIDEO] (Di domenica 30 agosto 2020) I Milwaukee Bucks tornano in campo dopo il boicottaggio dei giorni scorsi, ma George Hill non è presente. Nuova protesta per il playmaker? No, solo un particolare rituale pre partita. Hill ha spiegato di essere dovuto andare in bagno ed essersi perso l’inno nazionale: “volete sapere la nuda realtà? Vado sempre in bagno prima di ogni partita. Lo faccio da quattro anni. Se torni indietro e guardi un filmato delle nostre partite precedenti prima che arrivassimo qui in questa bolla, scoprirete che è quello che faccio prima di ogni partita. In questo caso è successo che voi media solitamente non mi vedete mai nel corridoio e, stavolta, mi avete beccato mentre tornavo dal mio rituale pre-partita che è quello che faccio sempre. Questa è la ... Leggi su sportfair

SkySportNBA : ULTIM'ORA I PLAYOFF RIPRENDONO DOMANI SERA DOPO 3 GIORNI DI STOP. LO ANNUNCIANO NBA E NBPA IN UN COMUNICATO CONGIUNTO #SkyNBA #NBA - Davide : Guardando a come l’NBA sta boicottando i playoff per reagire al caso Jacob Blake, viene da sperare che anche in Ita… - rtl1025 : ?? La protesta per il ferimento di James #Blake da parte della polizia in #Wisconsin ha raggiunto l'#NBA. I… - milanolabbrate : meno male stasera ci sono i playoff NBA - Fprime86 : RT @rprat75: Ho scritto la preview di Toronto-Boston: serie tra squadre corali e ben allenate che si preannuncia equilibrata. Costretto dal… -