Playoff NBA – Ai Celtics gara-1 dei quarti di finale: Raptors ko (Di domenica 30 agosto 2020) Tornati in campo dopo la protesta NBA, i Boston Celtics sorridono per la prima vittoria nel primo turno dei quarti di finale dei Playoff. Niente da fare per i Toronto Raptors, che hanno ceduto alla squadra rivale col punteggio di 94-112. Ai Raptors non sono bastati i 17 punti di Lowry, mentre i Celtics sono stati trascinati al successo dai 21 punti a testa di Smart e Tatum.L'articolo Playoff NBA – Ai Celtics gara-1 dei quarti di finale: Raptors ko SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Toronto apre davvero male la serie di semifinale di Eastern Conference facendosi sculacciare dai Celtics dall'inizio alla fine della partita. Marcus Smart più che Kemba Walker detta il ritmo di gara n ...

Playoff NBA, Dennis Schroder, colpo proibito: PJ Tucker reagisce, espulsi entrambi. VIDEO

Doppia espulsione - decisiva, col senno di poi, in favore dei Rockets - nel terzo quarto della sfida tra Houston e OKC: protagonisti Schroder e Tucker, con il tedesco colpevole di aver smanacciato e a ...

