Pirlo telefona a Dzeko: ecco cosa gli ha detto (Di domenica 30 agosto 2020) Riepilogando: la Juve di Andrea Pirlo sarà una squadra con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala più altri nove. Uno di questi nove, dovrà essere un vero 9 . Chiamato all'occorrenza a fare il falso 10. Una ... Leggi su corrieredellosport

Radar puntati sempre su di loro, ingaggi pesanti e un unico obiettivo: far sognare i tifosi in campo. È impegnativa la vita di Dzeko, Cavani, Suarez e Milik e di tutti quegli attaccanti che stanno ani ...Arturo Vidal è esploso in Italia con la maglia della Juventus. La sua avventura con i bianconeri ha messo in mostra le qualità di un giocatore completo che ha fatto di lui il perno della squadra di Co ...