Pioli “Obiettivo Champions, idee chiare sul mercato” (Di domenica 30 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Ripartiremo da zero, tutti. Ma dobbiamo ricordarci bene quello che abbiamo costruito: idee, filosofia e modo di giocare. Siamo una squadra giovane che sta insieme da poco tempo. Abbiamo gettato le basi e quest'anno dobbiamo ulteriormente crescere”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha tracciato un bilancio sui primi giorni di lavoro in vista della prossima stagione. L'allenatore dei rossoneri si è anche soffermato sul mercato: “Stiamo lavorando insieme alla società, abbiamo le idee chiare, sappiamo dove bisogna migliorare la squadra. La società sta lavorando per cercare di migliorare la rosa in questi giorni. Sarà un mercato, purtroppo, lungo”. Pioli è consapevole che nella prossima stagione l'obiettivo ... Leggi su liberoquotidiano

