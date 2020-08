Pioli: “C’è grande sintonia sul mercato: servono giocatori forti e affidabili” (Di domenica 30 agosto 2020) Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV: “C’è grande sintonia sul mercato, stiamo lavorando tutti. È importantissimo avere più titolari a disposizione, ne servono 17-18. Ci vogliono più giocatori affidabili e più giocatori forti. Credo che sia giusto che i tifosi vogliano la Champions. Siamo il Milan, manchiamo da troppi anni, ma tutte le prime sette dell’anno scorso hanno questo obiettivo. Dobbiamo iniziare bene, significa acquisiire fiducia ed entusiasmo”. Foto: Sito Ufficiale Milan L'articolo Pioli: “C’è grande sintonia sul mercato: servono giocatori ... Leggi su alfredopedulla

