Pioggia, vento e grandine flagellano il Bresciano: alberi abbattuti, tetti scoperchiati (Di domenica 30 agosto 2020) Tromba d'aria sulla Bassa Orientale, grossi chicchi di grandine sul Basso Garda, mentre la Valcamonica e la Franciacorta facevano i conti con gli smottamenti e gli allagamenti di venerdì. L'ondata bis ... Leggi su bresciatoday

MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 21.5ºC, #Pioggia 47.4mm, #Vento max 42.8km/h, #Press. 1003.9hPa - grava1995 : @ilmessaggeroit @Codacons vento e pioggia sempre più forte....!!! Ma chi gestisce attività imprenditoriali, e chi c… - CarlottaMiller_ : RT @Ansa_Piemonte: Pioggia e grandine nel Torinese, neve in Valle Susa. Forti raffiche vento in zona pedemontana #ANSA - clodias_ : Vento, freddo... spero anche pioggia oggi, grazie. - Camillo95303977 : Tornerà a splendere il sole, foto di qualche giorno fa, oggi pioggia e vento ??. fotomia costiera veneziana. -

Due bambine sono in gravissime condizioni dopo che per il maltempo un albero è caduto sulla tenda dove dormivano in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara). Durante un temporale nella notte, co ...Sono ore di apprensione ed enormi danni per il Nord Italia, dove è in corso un’allerta meteo in numerose province. Decine le segnalazioni, i problemi e le situazioni critiche dovute alle pesanti piogg ...