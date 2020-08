“Perché il suo ragazzo la tradiva”, Cecilia Rodriguez gliele “canta” ad Ignazio Moser? (VIDEO) (Di domenica 30 agosto 2020) Cecilia Rodriguez lancia una frecciatina ad Ignazio Moser? La coppia è scoppiata (non ufficialmente visto che, i diretti interessati, ancora non si sono pronunciati). In queste ore però, la modella insieme alla sorella maggiore Belen, pare avere promosso un nuovo indizio tramite un VIDEO. Cecilia Rodriguez lancia una frecciatina ad Ignazio Moser? Cecilia Rodriguez, ripresa... L'articolo “Perché il suo ragazzo la tradiva”, Cecilia Rodriguez gliele “canta” ad Ignazio Moser? (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

CarloCalenda : Forza Ivan. Supportiamo Scalfarotto perché è di gran lunga il candidato più preparato, serio e perbene. A livello n… - robertosaviano : Un giorno non lontano l’assassino #Erdogan cadrà, il suo governo di mafiosi cadrà e sarà in nome della vita di… - channeldraw : 'Il suo volto tra noi sarà una lampadina accesa che ci ricorderà che combattere per la sua #libertà vuol dire difen… - franzmakk : Lo zio, sorseggiando il suo Ciro' fatto in casa, con aria rassegnata, ci guarda e dice: 'non la smette mai!'. Io ri… - AuroraTheOtaku_ : RT @artxwonho: buongiorno moots??? oggi vi riporto questa scena in cui uenoyama, una volta raggiunto mafuyu, gli sposta i capelli per vedere… -

Ultime Notizie dalla rete : “Perché suo Cochi Ponzoni: «Io e Renato senza eredi. L’avventura più bella? A Londra insieme a Jannacci» Corriere della Sera