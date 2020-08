Perché ho perdonato un tradimento, anche se ho sofferto (Di domenica 30 agosto 2020) Ho sentito la terra mancare sotto i miei piedi. Ho visto le mie certezze sgretolarsi, ho visto la mia fierezza di donna impallidire. Eppure ho perdonato un tradimento. L’ho fatto fissando la mia immagine allo specchio e guardandomi negli occhi, gli stessi divenuti rossi e gonfi per il pianto, per tanto, troppo tempo. Ciò che ho fatto non è facile e, per alcuni, è addirittura incomprensibile. Le mie amiche mi hanno invitata a riflettere, mi hanno detto che se mi ha tradita, non mi ama, come dargli torto? E io ho pensato bene a queste parole. Anzi, la verità è che è proprio partendo da quelle affermazioni mi sono convinta a perdonare. Sì, perché non sono stata solo a sentire: ho ascoltato. Non ho voluto soffermarmi sul dolore che ho provato, piuttosto ho voluto capire se quell’amore ... Leggi su dilei

