Pensione con sterilizzazione dei contributi o con computo in gestione separata? (Di domenica 30 agosto 2020) Se dei contributi versati non permettono l’accesso ad una determinata misura, è possibile chiedere la sterilizzazione degli stessi affinchè non vengano considerati nel calcolo? Se non è possibile come si può ovviare al problema per avere diritto, in ogni caso, ad una Pensione? Vediamo le alternative. Pensione con sterilizzazione dei contributi Un lettore scrive per chiedere: Buongiorno, ho 13 anni di contributi di cui 2 anni prima del 1996 e vi chiedo de posso accedere alla Pensione con il sistema contributivo chiedendo al, INPS di sterilizzare quei contributi prima del 1996 anche perché non importanti ai fini del calcolo ero un dipendente e ... Leggi su notizieora

