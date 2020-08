Pavia, travolge e uccide ciclista 15enne con il pick-up e fugge. Il giorno dopo si costituisce (Di domenica 30 agosto 2020) Ieri sera ha travolto e ucciso un ciclista di 15 anni senza fermarsi a prestargli aiuto. Stamattina alle nove si è presentato alla caserma dei carabinieri di Villanterio, in provincia di Pavia, per costituirsi. Denunciato per omicidio stradale, l’autista, un 51enne di Gerenzago, è stato condotto in ospedale per accertare se avesse bevuto o assunto droghe al momento dell’incidente. Così si è conclusa la vicenda in merito alla morte di un adolescente di Villanterio a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera, alle 22.30, sull’ex Statale 235 (che da Pavia porta a Lodi). Ad accorgersi dell’incidente due ragazzi che stavano passando e che hanno dato l’allarme, con i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Già dai rilievi dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

