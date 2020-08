**Pavia: auto finisce fuori strada, muore assessore di Valeggio** (Di domenica 30 agosto 2020) Milano, 30 ago. (Adnkronos) - Incidente stradale mortale lungo la strada provinciale 19, all'altezza del comune di Valeggio, in provincia di Pavia, poco dopo la mezzanotte. Un auto è finita fuori strada e l'uomo a bordo è morto. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Secondo quanto riporta il sito de Il Giorno, la vittima è Giannino Depaoli, 50 anni, assessore ed ex vicesindaco del piccolo comune lomellino. Il conducente pare aver perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada, finendo nel fossato d'irrigazione che costeggia la lingua d'asfalto. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polstrada. Non si esclude che l'incidente possa essere stato provocato da un malore alla guida. Leggi su iltempo

