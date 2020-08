Paura a Pescara: vasto incendio nella zona Colle Renazzo, abitazioni evacuate (Di domenica 30 agosto 2020) Pescara, vasto incendio: abitazioni evacuate, anche un hotel Un vasto incendio sta interessando la zona di San Silvestro (Colle Renazzo) a Pescara Sud. Sul posto sono operative già una decina di squadre di vigili del Fuoco del Comando di Pescara e un elicottero. Le fiamme minacciano le abitazioni, di fatto alcune sono state fatte evacuare. Sul posto anche la polizia, i carabinieri e il sindaco Carlo Masci, anche l’assessore comunale Adelchi Sulpizio e il comandante della polizia municipale Danilo Palestini. È stato aperto il Coc ed è stata allertata la protezione civile. Oggi altri incendi hanno interessato il Pescarese, ... Leggi su tpi

