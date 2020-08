Pasquali, Italia Viva,: "Sansa porta la cultura del sospetto e attacca i 'renziani' anziché Toti: è lui il suo miglior alleato" (Di domenica 30 agosto 2020) 'Leggo con non poco stupore le dichiarazioni di Sansa affidate ad un'agenzia Ansa, nelle quali, anziché attaccare Toti, il quale se la ride beato, attacca Renzi e i 'renziani', diventati, oramai, il ... Leggi su savonanews

savonanews : Barbara Pasquali (Italia Viva): 'Reddito di cittadinanza? Un fallimento, alla Liguria serve innovazione' - savonanews : Infrastrutture, Pasquali (Italia Viva): 'Occorre la volontà politica e amministrativa di togliere la Liguria dall'i… - paolacapello3 : Infrastrutture, Pasquali (Italia Viva): “Occorre la volontà politica ed amministrativa di togliere la Liguria dall’… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasquali Italia

SavonaNews.it

"Noi siamo sempre stati all'opposizione, anche quando Sansa era silente durante l’emergenza sanitaria o quando attaccava il Pd, suo sponsor attuale, poco convinto" "Leggo con non poco stupore le dichi ...CANALE MONTERANO (RM) – Impegni serrati per l’Amministrazione comunale in quest’ultimo scorcio di Agosto per la riapertura delle scuole di capoluogo e frazione. “Abbiamo ricevuto le richieste della Di ...