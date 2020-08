Paradise Lost e il mistero del bunker nazista nel nuovo cinematic trailer della Gamescom 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) In occasione della recente Gamescom, il publisher All in! Games ha condiviso un nuovo trailer di Paradise Lost, titolo in sviluppo presso gli studi di PolyAmorous,Si tratta di trailer cinematico che introduce l'incipit di gioco: un ragazzino di 12 anni, ramingo in una Polonia post-apocalittica, il quale si imbatterà in un misterioso bunker appartenente ai nazisti dove, con il passare del tempo, scoprirà le vicende che hanno portato alla morte di tutto il plotone al suo interno.Il mondo di gioco si prospetta altamente inquietante ma, allo stesso tempo, molto affascinante: gli sviluppatori hanno infatti confermato non solo la presenza di elementi di storia contemporanea e fantascienza, ma anche folklore e miti slavi, per ... Leggi su eurogamer

