Papa Francesco sulle tensioni nel Mediterraneo orientale: “Faccio appello al dialogo costruttivo” (Di domenica 30 agosto 2020) L’Angelus di Papa Francesco di domenica 30 agosto 2020: “Terminare tutti i conflitti”. CITTA’ DEL VATICANO – Nell’Angelus di domenica 30 agosto 2020 Papa Francesco si è soffermato sul Vangelo precisando come “il brano odierno è collegato a quello di domenica scorsa. Dopo che Pietro, a nome anche degli altri discepoli, ha professato la fede in Gesù come Messia e Figlio di Dio, Gesù stesso incomincia a parlare a loro della passione“. L’appello di Papa Francesco Al termine dell’Angelus Papa Francesco ha rivolto un nuovo appello: “Seguo con preoccupazione le tensioni nella zona del ... Leggi su newsmondo

