Papa Francesco: "Basta tensioni nel Mediterraneo orientale" (Di domenica 30 agosto 2020) (AGI) - Un appello affinché si risolvano i conflitti tra la Grecia e la Turchia, che ruotano attorno ai vasti giacimenti di gas e petrolio scoperti una decina di anni fa. A lanciarlo è stato Papa Francesco, dopo la recita dell'Angelus, sottolineando che segue con "preoccupazione le tensioni nella zona del Mediterraneo orientale, insidiata da vari focolai di instabilità". "Per favore - ha implorato il Pontefice -, faccio appello al dialogo costruttivo e al rispetto della legalità internazionale per risolvere i conflitti che minacciano la pace dei popoli di quella regione". I motivi delle tensioni nel Mediterraneo orientale Grecia e Turchia hanno accordi marittimi, la prima con l'Egitto, la seconda con la ... Leggi su agi

