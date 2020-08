Papa “Croce non diventi monile o oggetto scaramantico” (Di domenica 30 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo nel Mediterraneo orientale, una zona insidiata da vari focolai di instabilità. Faccio appello al dialogo costruttivo e al rispetto della legalità internazionale per risolvere i conflitti che minacciano la pace dei popoli di quella regione”. Lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus. “La croce – ha poi ricordato il Pontefice – è segno santo dell'Amore di Dio, è segno del Sacrificio di Gesù, e non va ridotta a oggetto scaramantico oppure a monile ornamentale”. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

