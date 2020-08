Paolo Bonolis e Antonella Clerici, il gelo sul palco: "Non ne ha beccata una, che pesci piglio?". Indiscreto impensabile (Di domenica 30 agosto 2020) La seconda edizione del Festival di Sanremo condotta da Paolo Bonolis, nel 2009, è stata decisamente movimentata. Il presentatore di Ciao Darwin e Avanti un altro la ripercorre in una divertente intervista a TvBlog, riservando anche qualche aneddoto sull'amica Antonella Clerici, all'Ariston insieme a lui. Si parte però con l'episodio, mitico, di una donna salita sul palco all'improvviso per protesta contro l'uso delle pellicce. "Mi ricordo che stavo facendo un'intervista a Hugh Hefner (il fondatore di Playboy, ndr) e salì sul palco una ragazza con le tette fuori che pensava di metterci in difficoltà con questo suo gesto". La reazione di Bonolis e Hefner fu però assolutamente composta, e lo "scandalo" ... Leggi su liberoquotidiano

