Panico a Roma | nigeriani positivi scappano e infettano a morsi il personale

Un ospedale a soqquadro, urla, feriti e mobili ribaltati. Pomeriggio da Panico al Celio di Roma e ci sono anche feriti costretti alla quarantena. Emergenza e Panico nell'ospedale militare del Celio, a Roma. Emergenza perché ora ci sono persone in quarantena per colpa di tre positivi che volevano scappare. Panico perché l'intera struttura è stata messa a soqquadro e i pazienti erano terrorizzati. Secondo fonti dell'Adnkronos, a scatenare una maxi rissa con i militari e i sanitari, sono stati tre nigeriani, due donne e un uomo. Erano ricoverati al Celio perché risultati positivi al tampone del Covid. Volevano essere dimessi nonostante i tempi non fossero ancora maturi, e allora hanno ...

