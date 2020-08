Palermo, vasto incendio ad Altofonte: oltre mille sfollati. Musumeci: “Criminali hanno appiccato il fuoco, atto violento” (Di domenica 30 agosto 2020) Un vasto incendio si è sviluppato nelle aeree intorno ai paesi di Altofonte, sulle colline alle porte di Palermo, dove sono andati in fumo almeno 600 ettari tra boschi e campi. oltre mille le persone sfollate. Il rogo, ancora in corso, è divampato contemporaneamente in punti diversi e si è diffuso anche a causa del vento di scirocco. I vigili del fuoco sono al lavoro dall’alba di questa mattina con due Canadair e due elicotteri per contenere le fiamme. Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci parla di incendio doloso.”I criminali che hanno appiccato il fuoco ad Altofonte, in sei punti diversi, a favore del vento, ... Leggi su ilfattoquotidiano

