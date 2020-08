Palermo: un gesto criminale, Altofonte in fiamme. Evacuati 400 abitanti, i danni sono pesantissimi (Di domenica 30 agosto 2020) Le fiamme, il terrore, la corsa contro il tempo. Situazione gravissima, duecento ettari di bosco andati in fumo. sono oltre 400 le persone evacuate nella notte ad Altofonte (Palermo) per l’incendio ha colpito molte zone. «Tutto il personale dei vigili del fuoco e gli interventi sono stati gestiti dal Posto di Comando Avanzato allestito presso il campo sportivo del comune di Altofonte. Ha fatto da punto di riferimento anche per la popolazione assicurando loro assistenza». sono le prime dichiarazioni dei vigili del fuoco nelle ore concitate. «Sul posto anche 3 ambulanze per garantire laddove necessario il soccorso sanitario», ha detto il comandante provinciale Agatino Carrolo. «Le operazioni di spegnimento sono state ... Leggi su secoloditalia

