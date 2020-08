Palermo, striscione CNI al ritiro: “Abbiamo un sogno nel cuore… Palermo sei l’unico amore” (Di domenica 30 agosto 2020) Le restrizioni Covid hanno impedito quest’anno di vivere un ritiro “normale”, ma i tifosi del Palermo non hanno mancato di far sentire il loro calore e la loro passione direttamente nel ritiro di Petralia Sottana.Un gruppo di ultras, in rappresentanza della Curva Nord Inferiore, ha montato uno striscione al campo di Petralia Sottana con la scritta: “Abbiamo un sogno nel cuore... Palermo sei l’unico amore”.Gli ultras hanno salutato con affetto anche il nuovo allenatore Roberto Boscaglia che ha ringraziato per l’amore mostrato. Leggi su mediagol

Si sono radunati di fronte al teatro Massimo, a Palermo, cittadini italiani e bielorussi per manifestare solidarietà al popolo bielorusso che in questi giorni è in rivolta contro il presidente Lukashe ...

AMARCORD: due anni fa la spettacolare coreografia col Palermo

Annata del tutto anomala sotto tutti gli aspetti quella vissuta quest'anno, col Covid-19 che ha completamente stravolto le nostre abitudini e sgretolato le nostre certezze. La fine di agosto ad esempi ...

